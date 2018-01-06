Altınyıldızlılar Biz Artık Okuyoruz Pastası Kestiler

1.Sınıf öğretmenlerimizin yaptığı açıklamada:

''2017-2018 Eğitim –Öğretim yılına Altınyıldız İlköğretim kurumu olarak 24 kişilik 5 şubemizle öğrencilerimize en uygun imkânları hazırlayarak başladık. Eğitime bir adım önde başlayarak öğrencilerimizi anaokulunda ziyaret edip, derslerine girerek yabancılık duygusunu ortadan kaldırmak adına çalışmalar yaptık. Eğitimin önemli başrol oyuncularından olan velilerimizi eğitim sürecine erken dâhil etmek için öncelikle bir veli toplantısı düzenlendi. Daha sonra Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği düzenlenerek velilerin de eğitim öğretim sürecin katılmalarını sağladık.

2017-2018 Eğitim – Öğretim sürecine başladığın da ise kurumsallık anlayışı ile 1.sınıflar Zümresi olarak yapılan toplantılarla ödev yapma, olumlu davranış geliştirme ve sorumluluk bilinci kazandırmak için hep birlikte hareket edilmiştir. Böylelikle her öğretmen tüm öğrencilere etki ederek hiçbir ayrıntı atlanmadan eleştirel bir gözle eğitim anlayışımız sürmektedir.

1.Sınıfımızda okuma- yazma süreci sorunsuz ilerlediği gibi sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerle de öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmeleri için müzik, görsel sanatlar, oyun ve fiziki etkinlikler, halk oyunları, görgü kuralları, drama ve geleneksel halk oyunları ve satranç dersleri verilmekte olup teknolojik gelişmelere küçük yaşta anlayabilmeleri adına kodlama ve stem dersi de 1. Sınıflar da uygulamalı olarak verilmektedir.

Okumayı ve yazmayı tamamladığımız bu haftalarda emeğimizin karşılığını almanın haklı gururunu yaşamaktayız. Biz Altınyıldızlılar “artık okuyorum pastasını” kestik. Öğrencilerimizle beraber bu dönemi güzel bir şekilde bitirmenin mutluluğunu paylaşıp gelecek dönem için yeni planlarımızı şimdiden yapmaya başladık…..''dediler.

Öğrenci ,öğretmen ve velilerimizi tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyoruz.