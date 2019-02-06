Altınyıldızlılar Beyin Olimpiyatları Bölge Finallerinde

Altınyıldız İlköğretim Kurumu ilkokul ve ortaokul öğrencileri 26 Aralık 2018 tarihinde Türk Beyin Takımı Federasyonu tarafından düzenlenen Beyin Olimpiyatları katılmışlar ve öğrencilerimizden

GÖKAY NURAY

BERKAY NURAY

ZAFER BARTU KÖKSAL

3100 öğrenci içerisinden seçilen 75 öğrenci içerisine girerek Ankara’da Türk Beyin Takımı tarafından yapılacak olan bölge finallerine katılmaya hak kazanmışlardır

Satranç ve Akıl Oyunları Öğretmenimiz Nilgün NURAY koordinesinde gerçekleştirilen Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı yarışmada ter döken ve Dünya Zekâ Oyunları Federasyonun sınırlı sayıda okulda düzenlediği yarışmalarda başarılı olan öğrencilerimiz , Dünya Zekâ Oyunlarında okulumuzu, ilimizi ve ülkemizi temsil etme şansı yakalayacaklardır.

Öğrencilerimize, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyor yarışmalarda başarılar diliyoruz.