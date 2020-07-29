Altınyıldızlı Türkiye Şampiyonu Tercihini Altınyıldız Fen Lisesine Yaptı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi olan ve 2020 LGS sınavında 0,26’lık yüzdelik dilimde 479,9473 puan ile yer alan Taekvando Dünya 3.sü ve Türkiye 1.si olan BAHATTİN BATUHAN BAŞ Tercihini Altınyıldız Fen liselerinden yana kullandı.

Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS sonuçlarına diğer

30 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

51 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

57 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

74 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 10’luk

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL ERKEK LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmışlardır.

Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatında başarılar diliyoruz.