Altınyıldızlı Türkiye Şampiyonları Ödüllendirildi

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende bu yıl

Yüzme Türkiye 1.si KAAN CİVAN

Atletizm Türkiye 1.si DURAN SÜTVEREN

Taekwando Dünya 3.sü Türkiye 1.si BAHATTİN BATUHAN BAŞ

Spor Tırmanış Türkiye 1.si MUSTAFA SACİT SÜMER göstermiş oldukları başarılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı imzalı Tebrik belgelerini aldılar ve il müdürlüğü tarafından ödüllendirildiler.

Öğrencilerimiz ilerleyen tarihlerde yapılacak Avrupa ve Balkan yarışmalarında, Uluslararası olimpiyatlarda okulumuzu, ilimizi ve ülkemizi temsil edeceklerdir. Yapılacak olan müsabakalarda dereceler alacaklarına, yurtdışında istiklal marşımızı söyletip ,bayrağımızı göndere çektireceklerine ve bizleri gururlandıracaklarına eminiz.Öğrencilerimizi ,öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen velilerimizi öğretmenlerimizi ve antrenörlerimiz tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.