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Altınyıldızlı Türkiye Şampiyonları Ödüllendirildi
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Türkiye Şampiyonu sporcu öğrencileri Nevşehir Gençlik spor il müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle ödüllendirildi.
Nevşehir 11.03.2020, 15:16
Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende bu yıl
Yüzme Türkiye 1.si KAAN CİVAN
Atletizm Türkiye 1.si DURAN SÜTVEREN
Taekwando Dünya 3.sü Türkiye 1.si BAHATTİN BATUHAN BAŞ
Spor Tırmanış Türkiye 1.si MUSTAFA SACİT SÜMER göstermiş oldukları başarılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı imzalı Tebrik belgelerini aldılar ve il müdürlüğü tarafından ödüllendirildiler.