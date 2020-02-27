Altınyıldızlı Tırmanışçılardan 2 Nevşehir 1.Liği 1 Nevşehir 2.Liği

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Mustafa Sacit SÜMER,Bahadır Kaan KART,Mustafa TİMURDOĞAN’da oluşan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Tırmanma takımı Yıldızlar kategorisinde Nevşehir 1.si oldu.Ayrıca yapılan bireysel yarışlarda okulumuz öğrencisi Mustafa Sacit SÜMER Nevşehir 1.si, Bahadır Kaan KART ise Nevşehir 2.si olmuştur.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor onları yetiştiren öğretmenlerimize,velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyor, bölge şampiyonasında öğrencilerimize başarılar diliyoruz.