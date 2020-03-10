Altınyıldızlı Tırmanışçıdan Yine Türkiye 1.Liği

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Adana’da düzenlenen Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasında Boulder’da Türkiye 1.si olan öğrencimiz Mustafa Sacit SÜMER 3. Bölge Spor Tırmanış Şampiyonası Isparta’da gerçekleştirildi. Şampiyonada daha önce Nevşehir’de düzenlenen bölge Turnuvasında 1.olan öğrenci Mustafa Sacit SÜMER yine 3.Bölge Turnuvasında da 1.olarak Adana’da gerçekleştirilecek Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonasına adını yazdırmıştı.Okulumuzu ve ilimizi başarı ile temsil eden öğrencimiz ,Milli bir sporcu olarak da görev yapmakta olup bu yıl katıldığı şampiyonalarda 1.likleri toplamıştır.



Öğrencimizi tebrik ediyor ,onu yetiştiren öğretmenlerimize,velilerimize ve antrenörlerimize teşekkür ediyoruz.