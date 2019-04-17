Altınyıldızlı Tırmanışçıdan Balkan Dereceleri

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından yapılan Tırmanma Şampiyonasında Türkiye 1.liği elde etmiş ve Türk Milli Takım Kadrosuna seçilmiş ardından 13-14 Nisan’da Romanya'da yapılan Balkan Boulder şampiyonasında Boulder Kısa Kayada Balkan 4.lüğü Liderler Turnuvasında Balkan 5.liği elde etmiştir.

Okulumuzu ,ilimizi ve ülkemizi temsil eden Öğrencimiz Mustafa Sacit SÜMER'e ,öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere ve velilerimize teşekkür ederiz.