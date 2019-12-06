Altınyıldızlı Sporcu Avrupa’da Ülkemizi Temsil Edecek

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Kaan CİVAN ve Tuğra TAŞPINAR yüzme federasyonu tarafından 30 kasım-1 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da yapılan bölge karmalarına katılmışlardır. Öğrencimiz Tuğra TAŞPINAR katılım barajlarını geçmiş ,Kaan CİVAN ise 400 metre karışık stil ve 200 metre kelebek stilde 2’inci olup 100 kelebek stilde A2 barajı geçerek 11 puanın sahibi olmuştur.Öğrencimiz 2020 yılının Mart Nisan aylarında yapılması planlanan uluslar arası müsabakada okulumuzu,ilimizi,ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak ilimize ilk yüzme havuzunu kavuşturan okul olmanın ve bizleri ve ülkemizi Avrupa’da temsil edecek öğrenciler yetiştirmenin haklı mutluluğu içerisindeyiz.Öğrencimizin yetişmesinde katkıları olan öğretmenlerimize,Nevşehir’i olimpik yüzme havuzunu kavuşturan Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne ,öğrencimizin antrenörü Emre CINCIK’a ,öğrencimizin ailesine çok teşekkür ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.