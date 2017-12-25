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Altınyıldızlı Şampiyonlar Kupaya Doymuyor

Altınyıldız Liseleri Üniversite sınavlarında kazandığı başarıları, sportif alanda elde ettiği yeni kupalarla taçlandırmaktadır.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:48
Altınyıldızlı Şampiyonlar Kupaya Doymuyor
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2017-2018 Öğretim yılında Altınyıldız Liseleri kupaya doymuyor.

Lise Voleybol Genç Kız Takımı Nevşehir 1.si

Lise Futbol Erkek Takımı Nevşehir 1.si

Lise Hentbol Erkek Takımı Nevşehir 1.si

Lise Atletizm Genç A Takımı Nevşehir 1.si, Türkiye1.si

Lise Basketbol Genç Kız B Takımı Nevşehir 1.si

Lise Futsal Genç Kız Takımı Nevşehir 1.si

Liseler Satranç yarışmalarında Altınyıldız Lise Takımı Nevşehir 1.si.

4 altın, 4 gümüş, 6 bronz, 1 fairplay madalyası kazanmıştır.

Tüm takımlarımızı kutlar, katılacakları Türkiye şampiyonalarında başarılar dileriz.

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