Altınyıldızlı Şampiyonlar Kupaya Doymuyor

2017-2018 Öğretim yılında Altınyıldız Liseleri kupaya doymuyor.
Lise Voleybol Genç Kız Takımı Nevşehir 1.si
Lise Futbol Erkek Takımı Nevşehir 1.si
Lise Hentbol Erkek Takımı Nevşehir 1.si
Lise Atletizm Genç A Takımı Nevşehir 1.si, Türkiye1.si
Lise Basketbol Genç Kız B Takımı Nevşehir 1.si
Lise Futsal Genç Kız Takımı Nevşehir 1.si
Liseler Satranç yarışmalarında Altınyıldız Lise Takımı Nevşehir 1.si.
4 altın, 4 gümüş, 6 bronz, 1 fairplay madalyası kazanmıştır.
Tüm takımlarımızı kutlar, katılacakları Türkiye şampiyonalarında başarılar dileriz.