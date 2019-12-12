Altınyıldızlı Potanın Küçük Perileri de Galibiyetle Başladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Basketbol Takımı da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarda dün çıktığı ilk maçını kazanarak müsabakalara galibiyetle başladı.

Potanın Küçük perilerine diğer maçlarında başarılar diliyor, öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz.