Altınyıldızlı Öğretmenlerden LGS Değerlendirmesi

8.sınıf zümre öğretmenleri yaptıkları açıklamada sınav hakkında şöyle devam ettiler:

“Türkçe:LGS'den farklı olarak bu yıl bir metinden hareketle birden fazla sorunun çözümlenmesini gerektiren sorulara yer verilmediğini görüyoruz.Dil bilgisi soruların ise doğrudan bilgi ölçmediğini, örnek sorularda olduğu gibi öncülde verilen bilgileri sorunun üzerinde yorumlayarak çözüme ulaşmayı gerektirdiğini görüyoruz.

İnkilap Tarihi: Genel olarak incelendiğinde derse özel terim ve kavramaları iyi bilen ve yorumlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir sınavdı.

Din Kültürü: Sınavı kavram ve muhakeme gücüne dayalı bir sınavdı.

İngilizce: Bu seneki sınavda sadece kelime bilgisi yeterli olmayıp aynı zamanda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülmüştür.

Matematik:Birden fazla kazanımın birleştirilmesi ile oluşan sorular, yayımlanan örnek sorulara göre daha zorlayıcıydı. Sınavın güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, birden fazla işlem gerektiren ve çeldiricisi yüksek sorulardan hazırlandığını görüyoruz.

Fen Bilimleri: Beklenen doğrultuda deney düzenekleri ile günlük hayattan farklı örnekleri içeren yorum gerektiren sorular ağırlıktadır. Örnek sorular ile sınav soruları paralellik göstermiştir.”ifadelerine yer verdi.

Ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre Full yapan,1 yanlış ,2 yanlış,3 yanlış 4 yanlış yapan öğrencilerin yoğunlukta olduğunu resmi sonuçlardan sonrada öğrencilerimizin Türkiye’nin en iyi okullarını kazanacak puanlar alacağını biliyoruz.

İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten aynı zamanda Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak sınavda emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize , velilerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN ÇOCUĞUNUZ DA ALTINYILDIZLI OLSUN