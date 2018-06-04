Altınyıldızlı Öğretmenler LGS’de Öğrencilerini Yalnız Bırakmadı

Altınyıldız İlköğretim kurumu 8.Sınıf öğrencileri 2 Haziran 2018'de yapılan Liselere Geçiş Sınavına (LGS) sabah 09.30 ve 11.30 olmak üzere iki oturumda sınava girdiler. Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğretmen ve idarecileri öğrencilerimizi sınava girdikleri okullarda yalnız bırakmadılar. Sabahtan öğrencilerle sınav okullarında bir araya gelen öğretmen ve idarecilerimiz öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına ve öğrencilerimize her türlü destek için yanlarında oldular.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine, idarecilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize geçmiş olsun diyoruz.