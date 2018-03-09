Altınyıldızlı Öğretmenler Çok Gururlu

Altınyıldızlı öğretmenler öğrencileriyle gurur duyuyorlar çünkü

Öğrencileri

- Kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye 1.liği elde ettiler.

-Yapılan 20.yıl Proje yarışmasına 101 proje ile katıldılar

-2017-2018 TÜBİTAK yarışmasına 121 proje gönderdiler.

-Erasmus Projelerinde Yabancı dili ne kadar iyi öğrendiklerini ve kullandıklarını gösterdiler.

-Yapılan Matematik olimpiyatında Matematik becerilerinin ne kadar iyi olduğu ispat ettiler.

-Bu yıl yaptıkları Satranç,Basketbol,Futbol,Voleybol,Masa Tenisi,Kros ,Tırmanma,Yüzme müsabakalarında bütün kupaları toplayıp spor yeteneklerini gösterdiler.

-İl ve Türkiye geneli yapılan Resim ,Şiir , Kompozisyon Yarışmalarında aldıkları il ve Türkiye dereceleri ile özgüvenlerini bir kez daha ortaya koydular.

-Kodlama ve Stem derslerinde öğrendiklerini uygulayarak İstanbul Bölge 8.si oldular.

İşte bu sebepler Altınyıldızın öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kendileri ile ne kadar gurur duysalar az olacağının sebepleridir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ''2017-2018 Öğretim yılında 20.yılını kutlayan Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde istikrarı ilke edinmiş ve bu yıl mevcut olan kadrolarında hiçbir değişiklik olmadan bir sonraki eğitim yılı için yine aynı dev kadroyla Aklın ve Bilimin Işığında Yüreği Vatan ,Millet ve Bayrak sevgisiyle çarpan nesiller yetiştirmeye gururla devam etmektedir.Güncel eğitim - öğretim yöntem ve tekniklerini takip eden ,teknoloji yakından inceleyen,yeniliklere her zaman açık,alanında uzman öğretmenlerle emin adımlarla ilerleyen Altınyıldız İlköğretim Kurumu 20 yılda elde ettiği Akademik,Sosyal,Kültürel ve Sportif başarılarla Nevşehir'in ve Türkiye'nin Eğitimdeki gururu olmuş ve bundan sonrada olmaya devam edecektir'' dedi

Öğrencilerimizi,Öğretmenlerimizi ve idarecilerimize okulumuza ve Türk eğitim sistemine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.