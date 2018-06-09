Altınyıldızlı Öğrencilerin Yaz Tatili Çalışma Takvimi Belirlendi

Altınyıldız Koleji Rehberlik Servisi tarafından hazırlanarak kitapçık olarak dağıtımlı yapılan Strateji planında öğrencilerinin yaz tatilinde döneminde ve yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç duyabilecekleri konular ele alınmıştır. Bu amaçla plan içerisinde öğrenci çalışma programları ,TYT ve AYT sınavlarına yönelik derslerin konu dağılımları, okulun işleyişi ve yıl içerisinde yapılması planlanan faaliyet ve etkinliklere yönelik bilgilendirme,velilere ve öğrencilere yönelik eğitici ve bilgilendirici yazılar yer almaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen,Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde 12 .Sınıfların 6 Ağustosta,11.Sınıfların 13 Ağustosta Yaz Kursları başlayacak, 10-14 Eylül 2018 tarihinde ise 9 ve 10.sınıfların uyum eğitimleri yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil dönemi geçirmelerini temenni eder başarılarının devamını dileriz.