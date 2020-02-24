Altınyıldızlı Öğrenciler Erciyes’te Kayak Eğitiminde

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak KAPSED(Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği) işbirliği ile düzenlediğimiz kayak eğitimine katılan öğrencilerimiz hafta sonunu Kayseri Erciyes’te kayak eğitimi alarak değerlendirdi.Öğrencilerinde gelişimde önemli bir yere sahip olan

Kayak eğitimi

1- Denge kabiliyetini geliştirir.

2- Hatalardan ders çıkararak özgüveni sağlamlaştırır.

3- Bedensel ve ruhsal farkındalığı artırır.

4- Yeni arkadaşlıklar kazandırarak sosyalleşmeyi sağlar.

5- Sporu eğlenceli hale getirir.

Öğrencilerimizin eğitimi almasında katkı sağlayan KAPSED’e ,KAPSED eğitmenleri ÇAĞLAR RIFAT BOZKURT ve OĞUZHAN TEKİN’e eğitimlere ilgi gösteren öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz.