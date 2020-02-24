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Altınyıldızlı Öğrenciler Erciyes’te Kayak Eğitiminde
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri KAPSED işbirliği Kayseri Erciyes’te düzenlenen kayak eğitimini alarak sertifikalarını aldılar.
Nevşehir 24.02.2020, 11:22
Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak KAPSED(Kapadokya Eğitim Kültür Turizm ve Doğa Sporları Derneği) işbirliği ile düzenlediğimiz kayak eğitimine katılan öğrencilerimiz hafta sonunu Kayseri Erciyes’te kayak eğitimi alarak değerlendirdi.Öğrencilerinde gelişimde önemli bir yere sahip olan
Kayak eğitimi
1- Denge kabiliyetini geliştirir.
2- Hatalardan ders çıkararak özgüveni sağlamlaştırır.
3- Bedensel ve ruhsal farkındalığı artırır.
4- Yeni arkadaşlıklar kazandırarak sosyalleşmeyi sağlar.
5- Sporu eğlenceli hale getirir.
Öğrencilerimizin eğitimi almasında katkı sağlayan KAPSED’e ,KAPSED eğitmenleri ÇAĞLAR RIFAT BOZKURT ve OĞUZHAN TEKİN’e eğitimlere ilgi gösteren öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyoruz.