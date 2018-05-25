Altınyıldızlı Öğrenciden Türkiye Derecesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde yenilikçilik ilkesinden ve öğrencilerin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik zekalarını ön plana çıkaran, Doğanın dili tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan Ulusal düzeyde düzenlenen Tales matematik yarışmasında öğrencimiz Türkiye 8.si olmuştur.

Bizleri onurlandıran bu başarısından dolayı öğrencimizi ve yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.