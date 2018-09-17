Altınyıldızlı Öğrenci Türkiye 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına öğrencimiz BAHATTİN BATUHAN BAŞ’ın Türkiye şampiyonluğu ile başladı.

Altınyıldızlı Öğrenci Türkiye 1.si
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi BAHATTİN BATUHAN BAŞ 11-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Minikler 57 Kilogram Tekvando Şampiyonasında Türkiye 1.si olmuştur. Öğrencimize İlköğretim haftası için yapılan törende Kurum Müdürümüz Mehmet ERAVCI ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Fevzi KARACA tarafından madalya ve altın hediye edilmiştir.

Öğrencimiz BAHATTİN BATUHAN BAŞ’ı , öğretmenlerimizi, antrenörlerini,anne ve babasını ve tüm ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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