Altınyıldızlı Öğrenci LGS Nevşehir 1.si ve Yüzme Türkiye 1.si
OKS,SBS,TEOG ve LGS sınavları şampiyonu Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinin elde ettikleri LGS başarıları göz kamaştırıyor.
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden YÜZME BRANŞI TÜRKİYE 1.Sİ KAAN CİVAN resmi olmayan LGS sonuçlarına göre sadece 1 Türkçe yanlışı yaparak Nevşehir 1.si olmuştur.
Ayrıca resmi olmayan LGS sonuçlarına göre
2 yanlış FURKAN MING LIANG HOU – Satranç Nevşehir 1.si
2 yanlış RANA KARA
2 yanlış ELİF DÖŞEYEN –Nevşehir Şampiyonu Voleybol Takımı Kaptanı
2 yanlış KEVSER EZGİ SAĞCAN-Nevşehir Şampiyonu Voleybol Takımı oyuncusu
3 yanlış YARKIN FERALAN –Türk Beyin Takımı Bölge Finalisti
3 yanlış HÜSEYİN BERKAY ERGİN – Altınyıldız İlköğretim Kurumu Voleybol Takımı Kaptanı
3 yanlış BAHATTİN BATUHAN BAŞ- TAEKWONDO DÜNYA 3.SÜ-TÜRKİYE 1.Sİ
4 yanlış MAHİR KÜRKÇÜ- Nevşehir Şampiyonu Masa tenisi takımı Kaptanı
4 yanlış MEHMET FATİH ŞAHİN-Robotik Kodlama Takımı Kaptanı
5 yanlış KUTAY CEVİZ- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Basketbol Takımı oyuncusu
5 yanlış ELİF AZRA KARAKOÇ -Hayalimdeki 2053 Türkiye’si '' Fikir ve Kompozisyon
5 yanlış YANKI CEM BAŞ- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Basketbol Takımı Kaptanı
5 yanlış CAN SEİ KEÇECİ- Nevşehir Satranç Turnuvaları Şampiyonu
6 yanlış ZAFER BARTU KÖKSAL Altınyıldız İlköğretim Kurumu Futbol Takımı oyuncusu ve Türk Beyin Takımı Türkiye Finalisti
6 yanlış SÜEDA ANDIÇ
6 yanlış MURATBEK ZHOLONOV-Nevşehir Satranç Turnuvaları Şampiyonu
6 yanlış SELİM DALKILIÇ-Nevşehir satranç Turnuvaları Şampiyonu
7 yanlış HÜSEYİN EFE KESAL
7 yanlış BERKAY SATIRLI- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Futbol Takımı Kaptanı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu yetkililerinin yapmış olduğu LGS sınav sonuçları ile ilgili açıklamalar değerlendirildiğinde ,Altınyıldızlı öğrencilerin gerek akademik başarıları gerek sosyal-sportif ve kültürel başarıları ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.
Nevşehir’in Eğitimdeki Gururu Altınyıldız İlköğretim Kurumu yönetici öğretmen öğrenci ve velilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.