Altınyıldızlı Öğrenci LGS Nevşehir 1.si ve Yüzme Türkiye 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden YÜZME BRANŞI TÜRKİYE 1.Sİ KAAN CİVAN resmi olmayan LGS sonuçlarına göre sadece 1 Türkçe yanlışı yaparak Nevşehir 1.si olmuştur.

Ayrıca resmi olmayan LGS sonuçlarına göre

2 yanlış FURKAN MING LIANG HOU – Satranç Nevşehir 1.si

2 yanlış RANA KARA

2 yanlış ELİF DÖŞEYEN –Nevşehir Şampiyonu Voleybol Takımı Kaptanı

2 yanlış KEVSER EZGİ SAĞCAN-Nevşehir Şampiyonu Voleybol Takımı oyuncusu

3 yanlış YARKIN FERALAN –Türk Beyin Takımı Bölge Finalisti

3 yanlış HÜSEYİN BERKAY ERGİN – Altınyıldız İlköğretim Kurumu Voleybol Takımı Kaptanı

3 yanlış BAHATTİN BATUHAN BAŞ- TAEKWONDO DÜNYA 3.SÜ-TÜRKİYE 1.Sİ

4 yanlış MAHİR KÜRKÇÜ- Nevşehir Şampiyonu Masa tenisi takımı Kaptanı

4 yanlış MEHMET FATİH ŞAHİN-Robotik Kodlama Takımı Kaptanı

5 yanlış KUTAY CEVİZ- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Basketbol Takımı oyuncusu

5 yanlış ELİF AZRA KARAKOÇ -Hayalimdeki 2053 Türkiye’si '' Fikir ve Kompozisyon

Nevşehir 1.si,Türkiye 4.sü

5 yanlış YANKI CEM BAŞ- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Basketbol Takımı Kaptanı

5 yanlış CAN SEİ KEÇECİ- Nevşehir Satranç Turnuvaları Şampiyonu

6 yanlış ZAFER BARTU KÖKSAL Altınyıldız İlköğretim Kurumu Futbol Takımı oyuncusu ve Türk Beyin Takımı Türkiye Finalisti

6 yanlış SÜEDA ANDIÇ

6 yanlış MURATBEK ZHOLONOV-Nevşehir Satranç Turnuvaları Şampiyonu

6 yanlış SELİM DALKILIÇ-Nevşehir satranç Turnuvaları Şampiyonu

7 yanlış HÜSEYİN EFE KESAL

7 yanlış BERKAY SATIRLI- Altınyıldız İlköğretim Kurumu Futbol Takımı Kaptanı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu yetkililerinin yapmış olduğu LGS sınav sonuçları ile ilgili açıklamalar değerlendirildiğinde ,Altınyıldızlı öğrencilerin gerek akademik başarıları gerek sosyal-sportif ve kültürel başarıları ile ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

Nevşehir’in Eğitimdeki Gururu Altınyıldız İlköğretim Kurumu yönetici öğretmen öğrenci ve velilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.