Altınyıldız’lı miniklerden sürpriz kutlama

NEVŞEHİR(MHA) Ana Okulunun eğitimle ilgili bir haberi için çağrılan Gazeteci Ali Çamur’a sürpriz yapan minikler hazırladıkları kartondan kamera ve mikrofonla hem gazeteciler gününü kutladılar, hem de mesleğe ilişkin sorularına yanıt aldılar.

Miniklerin, Gazetecilik nasıl bir iş, haberi nasıl yazıyorsunuz, mesleğin zorlukları neler gibi sorular yönelten miniklere Gazeteciliği anlatan, MHA Yazı İşleri Müdürü, İmtiyaz Sahibi Gazeteci Ali Çamur, oldukça sürpriz ve bir o kadar hoş sohbetten dolayı miniklere, sınıf öğretmenlerine ve Ana Okulu Müdürü Hülya Çete’ye teşekkür etti.