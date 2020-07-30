Altınyıldızlı LGS Şampiyonu Öğrenciler Ödüllendirildi

Nevşehir Belediyesi tarafından 2020 LGS sınavında Nevşehir’de ilk 250’ye giren öğrencilerin bisikletle ödüllendirildiği törende 58 Altınyıldızlı öğrenci bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.

İşte ilk 250’ye giren 58 Altınyıldızlı ŞAMPİYONLAR

SIRA ADI SOYADI TÜRKİYE GENELİ

YÜZDELİK PUAN 1 KAAN CİVAN 0,02 494,937 2 FURKAN MİNG LİANG HOU 0,04 492,8912 3 KEVSER EZGİ SAĞCAN 0,07 489,8738 4 RANA KARA 0,1 487,4425 5 ELİF DÖŞEYEN 0,1 487,4425 6 YARKIN FERALAN 0,19 482,9815 7 BAHATTİN BATUHAN BAŞ 0,26 479,9473 8 HÜSEYİN BERKAY ERGİN 0,26 479,9473 9 ELİF AZRA KARAKOÇ 0,38 475,8724 10 MEHMET FATİH ŞAHİN 0,39 475,4863 11 MAHİR KÜRKCÜ 0,47 473,0546 12 CAN SEİ KEÇECİ 0,58 470,423 13 KUTAY CEVİZ 0,68 468,1288 14 YANKI CEM BAŞ 0,69 467,9752 15 SELİM DALKILIÇ 0,7 467,8414 16 SÜEDA ANDIÇ 0,93 463,0659 17 METEHAN ODUNCU 0,93 462,9284 18 BERKAY SATIRLI 1,04 460,9046 19 HÜSEYİN EFE KESAL 1,21 457,871 20 MURATBEK ZHOLONOV 1,25 457,2912 21 NİSA KARAŞAHİN 1,27 457,0884 22 YAĞIZ EFE ÜNSAL 1,31 456,4052 23 MEHMET GÜNER 1,31 456,2309 24 ZEYNEP ŞEN 1,34 455,8635 25 MERYEM ŞEN 1,68 450,9561 26 DORUK YİĞİT ÖZTÜRK 1,74 449,9684 27 ELİF EZGİ İŞLEYİCİ 1,79 449,5999 28 ZAFER BARTU KÖKSAL 1,79 449,4102 29 OĞUZ KAĞAN ŞANLIBABA 1,87 448,4616 30 NİLHAN ASLANER 1,89 448,0948 31 İLKİM YAĞMUR ERDEM 2,07 445,8929 32 EKİN EROL 2,12 445,2909 33 SANİYE ASYA OĞUZ 2,16 444,8492 34 YASİN CELEPCİ 2,18 444,583 35 ADNAN YÜCEL 2,21 444,1917 36 MUHAMMED TUĞRUL ÖZKUL 2,29 443,3276 37 MUAMMER EFE ERDOĞAN 2,31 443,0316 38 GÜLSENA KUMBIÇAK 2,38 442,3015 39 SÜLEYMAN ENES MACİT 2,49 441,0022 40 MUSTAFA ÇELİK 2,61 439,714 41 YAVUZ SELİM CEYHAN 2,76 438,0128 42 METEHAN UZUN 2,78 437,9004 43 LEYLA NAZ DELİGÖZ 2,96 436,0403 44 UTKU MERT AY 2,99 435,767 45 ÖNDER SOYTÜRK 3,15 434,1383 46 BERKANT TAHA PAMUKCU 3,59 430,1482 47 NURİ CİNGİL 3,62 429,8039 48 ŞEYMA KARADAĞ 3,73 428,8301 49 AHMET İLKER YAVUZER 3,75 428,6 50 AYŞE NEHİR KURTPINAR 3,85 427,7581 51 ARDA ŞANLIBABA 3,9 427,3284 52 AHMET DAŞDELER 4,06 425,996 53 AYBÜKE NARİN 4,32 423,7885 54 ELİF GÜL SAYLIK 4,4 423,1118 55 IRMAK OKAL 4,7 420,7778 56 ESLEM SINIKSARAN 4,75 420,3914 57 KADİR YAĞIZ GÜMÜŞAY 4,93 418,9694 58 MELİH UTKU YAĞCI 5,39 415,6245

Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazandıran Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak 16 Temmuz 2020 tarihinde LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerimizin bireysel başarıda Nevşehir 1.liği ve 2.liğini kitlesel başarıda ise okul puan ortalamasıyla yine Nevşehir 1.liğini elde etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Öğrencilerimizi kutluyor, başarıyı ödüllendiren Nevşehir Belediyesine ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI’ya teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.