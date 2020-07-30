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Altınyıldızlı LGS Şampiyonu Öğrenciler Ödüllendirildi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS şampiyonu 58 öğrenci Nevşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.

Nevşehir 30.07.2020, 13:28
Altınyıldızlı LGS Şampiyonu Öğrenciler Ödüllendirildi
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Nevşehir Belediyesi tarafından 2020 LGS sınavında Nevşehir’de ilk 250’ye giren öğrencilerin bisikletle ödüllendirildiği törende 58 Altınyıldızlı öğrenci bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.

İşte ilk 250’ye giren 58 Altınyıldızlı ŞAMPİYONLAR     

SIRA

ADI SOYADI

TÜRKİYE GENELİ
YÜZDELİK

PUAN

1

KAAN CİVAN

0,02

494,937

2

FURKAN MİNG LİANG HOU

0,04

492,8912

3

KEVSER EZGİ SAĞCAN

0,07

489,8738

4

RANA KARA

0,1

487,4425

5

ELİF DÖŞEYEN

0,1

487,4425

6

YARKIN FERALAN

0,19

482,9815

7

BAHATTİN BATUHAN BAŞ

0,26

479,9473

8

HÜSEYİN BERKAY ERGİN

0,26

479,9473

9

ELİF AZRA KARAKOÇ

0,38

475,8724

10

MEHMET FATİH ŞAHİN

0,39

475,4863

11

MAHİR KÜRKCÜ

0,47

473,0546

12

CAN SEİ KEÇECİ

0,58

470,423

13

KUTAY CEVİZ

0,68

468,1288

14

YANKI CEM BAŞ

0,69

467,9752

15

SELİM DALKILIÇ

0,7

467,8414

16

SÜEDA ANDIÇ

0,93

463,0659

17

METEHAN ODUNCU

0,93

462,9284

18

BERKAY SATIRLI

1,04

460,9046

19

HÜSEYİN EFE KESAL

1,21

457,871

20

MURATBEK ZHOLONOV

1,25

457,2912

21

NİSA KARAŞAHİN

1,27

457,0884

22

YAĞIZ EFE ÜNSAL

1,31

456,4052

23

MEHMET GÜNER

1,31

456,2309

24

ZEYNEP ŞEN

1,34

455,8635

25

MERYEM ŞEN

1,68

450,9561

26

DORUK YİĞİT ÖZTÜRK

1,74

449,9684

27

ELİF EZGİ İŞLEYİCİ

1,79

449,5999

28

ZAFER BARTU KÖKSAL

1,79

449,4102

29

OĞUZ KAĞAN ŞANLIBABA

1,87

448,4616

30

NİLHAN ASLANER

1,89

448,0948

31

İLKİM YAĞMUR ERDEM

2,07

445,8929

32

EKİN EROL

2,12

445,2909

33

SANİYE ASYA OĞUZ

2,16

444,8492

34

YASİN CELEPCİ

2,18

444,583

35

ADNAN YÜCEL

2,21

444,1917

36

MUHAMMED TUĞRUL ÖZKUL

2,29

443,3276

37

MUAMMER EFE ERDOĞAN

2,31

443,0316

38

GÜLSENA KUMBIÇAK

2,38

442,3015

39

SÜLEYMAN ENES MACİT

2,49

441,0022

40

MUSTAFA ÇELİK

2,61

439,714

41

YAVUZ SELİM CEYHAN

2,76

438,0128

42

METEHAN UZUN

2,78

437,9004

43

LEYLA NAZ DELİGÖZ

2,96

436,0403

44

UTKU MERT AY

2,99

435,767

45

ÖNDER SOYTÜRK

3,15

434,1383

46

BERKANT TAHA PAMUKCU

3,59

430,1482

47

NURİ CİNGİL

3,62

429,8039

48

ŞEYMA KARADAĞ

3,73

428,8301

49

AHMET İLKER YAVUZER

3,75

428,6

50

AYŞE NEHİR KURTPINAR

3,85

427,7581

51

ARDA ŞANLIBABA

3,9

427,3284

52

AHMET DAŞDELER

4,06

425,996

53

AYBÜKE NARİN

4,32

423,7885

54

ELİF GÜL SAYLIK

4,4

423,1118

55

IRMAK OKAL

4,7

420,7778

56

ESLEM SINIKSARAN

4,75

420,3914

57

KADİR YAĞIZ GÜMÜŞAY

4,93

418,9694

58

MELİH UTKU YAĞCI

5,39

415,6245

Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazandıran Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak 16 Temmuz 2020 tarihinde LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerimizin  bireysel başarıda Nevşehir 1.liği ve 2.liğini kitlesel başarıda ise okul puan ortalamasıyla yine Nevşehir 1.liğini elde etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Öğrencilerimizi kutluyor, başarıyı ödüllendiren Nevşehir Belediyesine  ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI’ya teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.

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