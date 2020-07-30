Altınyıldızlı LGS Şampiyonu Öğrenciler Ödüllendirildi
Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS şampiyonu 58 öğrenci Nevşehir Belediyesi tarafından bisiklet ile ödüllendirildi.
Nevşehir Belediyesi tarafından 2020 LGS sınavında Nevşehir’de ilk 250’ye giren öğrencilerin bisikletle ödüllendirildiği törende 58 Altınyıldızlı öğrenci bisiklet ödülünü almaya hak kazandı.
İşte ilk 250’ye giren 58 Altınyıldızlı ŞAMPİYONLAR
|
SIRA
|
ADI SOYADI
|
TÜRKİYE GENELİ
|
PUAN
|
1
|
KAAN CİVAN
|
0,02
|
494,937
|
2
|
FURKAN MİNG LİANG HOU
|
0,04
|
492,8912
|
3
|
KEVSER EZGİ SAĞCAN
|
0,07
|
489,8738
|
4
|
RANA KARA
|
0,1
|
487,4425
|
5
|
ELİF DÖŞEYEN
|
0,1
|
487,4425
|
6
|
YARKIN FERALAN
|
0,19
|
482,9815
|
7
|
BAHATTİN BATUHAN BAŞ
|
0,26
|
479,9473
|
8
|
HÜSEYİN BERKAY ERGİN
|
0,26
|
479,9473
|
9
|
ELİF AZRA KARAKOÇ
|
0,38
|
475,8724
|
10
|
MEHMET FATİH ŞAHİN
|
0,39
|
475,4863
|
11
|
MAHİR KÜRKCÜ
|
0,47
|
473,0546
|
12
|
CAN SEİ KEÇECİ
|
0,58
|
470,423
|
13
|
KUTAY CEVİZ
|
0,68
|
468,1288
|
14
|
YANKI CEM BAŞ
|
0,69
|
467,9752
|
15
|
SELİM DALKILIÇ
|
0,7
|
467,8414
|
16
|
SÜEDA ANDIÇ
|
0,93
|
463,0659
|
17
|
METEHAN ODUNCU
|
0,93
|
462,9284
|
18
|
BERKAY SATIRLI
|
1,04
|
460,9046
|
19
|
HÜSEYİN EFE KESAL
|
1,21
|
457,871
|
20
|
MURATBEK ZHOLONOV
|
1,25
|
457,2912
|
21
|
NİSA KARAŞAHİN
|
1,27
|
457,0884
|
22
|
YAĞIZ EFE ÜNSAL
|
1,31
|
456,4052
|
23
|
MEHMET GÜNER
|
1,31
|
456,2309
|
24
|
ZEYNEP ŞEN
|
1,34
|
455,8635
|
25
|
MERYEM ŞEN
|
1,68
|
450,9561
|
26
|
DORUK YİĞİT ÖZTÜRK
|
1,74
|
449,9684
|
27
|
ELİF EZGİ İŞLEYİCİ
|
1,79
|
449,5999
|
28
|
ZAFER BARTU KÖKSAL
|
1,79
|
449,4102
|
29
|
OĞUZ KAĞAN ŞANLIBABA
|
1,87
|
448,4616
|
30
|
NİLHAN ASLANER
|
1,89
|
448,0948
|
31
|
İLKİM YAĞMUR ERDEM
|
2,07
|
445,8929
|
32
|
EKİN EROL
|
2,12
|
445,2909
|
33
|
SANİYE ASYA OĞUZ
|
2,16
|
444,8492
|
34
|
YASİN CELEPCİ
|
2,18
|
444,583
|
35
|
ADNAN YÜCEL
|
2,21
|
444,1917
|
36
|
MUHAMMED TUĞRUL ÖZKUL
|
2,29
|
443,3276
|
37
|
MUAMMER EFE ERDOĞAN
|
2,31
|
443,0316
|
38
|
GÜLSENA KUMBIÇAK
|
2,38
|
442,3015
|
39
|
SÜLEYMAN ENES MACİT
|
2,49
|
441,0022
|
40
|
MUSTAFA ÇELİK
|
2,61
|
439,714
|
41
|
YAVUZ SELİM CEYHAN
|
2,76
|
438,0128
|
42
|
METEHAN UZUN
|
2,78
|
437,9004
|
43
|
LEYLA NAZ DELİGÖZ
|
2,96
|
436,0403
|
44
|
UTKU MERT AY
|
2,99
|
435,767
|
45
|
ÖNDER SOYTÜRK
|
3,15
|
434,1383
|
46
|
BERKANT TAHA PAMUKCU
|
3,59
|
430,1482
|
47
|
NURİ CİNGİL
|
3,62
|
429,8039
|
48
|
ŞEYMA KARADAĞ
|
3,73
|
428,8301
|
49
|
AHMET İLKER YAVUZER
|
3,75
|
428,6
|
50
|
AYŞE NEHİR KURTPINAR
|
3,85
|
427,7581
|
51
|
ARDA ŞANLIBABA
|
3,9
|
427,3284
|
52
|
AHMET DAŞDELER
|
4,06
|
425,996
|
53
|
AYBÜKE NARİN
|
4,32
|
423,7885
|
54
|
ELİF GÜL SAYLIK
|
4,4
|
423,1118
|
55
|
IRMAK OKAL
|
4,7
|
420,7778
|
56
|
ESLEM SINIKSARAN
|
4,75
|
420,3914
|
57
|
KADİR YAĞIZ GÜMÜŞAY
|
4,93
|
418,9694
|
58
|
MELİH UTKU YAĞCI
|
5,39
|
415,6245
Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazandıran Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak 16 Temmuz 2020 tarihinde LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrencilerimizin bireysel başarıda Nevşehir 1.liği ve 2.liğini kitlesel başarıda ise okul puan ortalamasıyla yine Nevşehir 1.liğini elde etmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.
Öğrencilerimizi kutluyor, başarıyı ödüllendiren Nevşehir Belediyesine ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim ARI’ya teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.