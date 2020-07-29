Altınyıldızlı LGS Şampiyonları da Tercihini Altınyıldız Fen Lisesine Yaptı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS şampiyonu öğrencileri KEVSER EZGİ SAĞCAN ve ELİF DÖŞEYEN LGS sınavı sonrası tercihini Türkiye’nin örnek okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen lisesine yaptı.
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi olan ve 2020 LGS sınavında 0,07’lık yüzdelik dilimde 489,8738 puan ile yer alan Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız İlköğretim Kurumu voleybol takımı oyuncusu olan KEVSER EZGİ SAĞCAN ve 0,1 yüzdelik dilimde 487,4425 puan ile yer alan Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız İlköğretim Kurumu voleybol takımı kaptanı olan ELİF DÖŞEYEN Tercihini Altınyıldız Fen liselerinden yana kullandı.
Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS sonuçlarına diğer
30 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik
44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik
51 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük
57 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük
dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL ERKEK LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmışlardır.
Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatında başarılar diliyoruz.