Altınyıldızlı Küçük Erkekler Filede Şampiyon

Altınyıldız İlköğretim Kurumu küçük erkek VOLEYBOL takımı Nevşehir'de okullar arasında yapılan küçük erkek voleybol müsabakalarında Nevşehir il şampiyonu oldu.Spor müsabakalarındaki başarı çıtasını elde etmiş olduğu derece,kupa ve madalyalarla her geçen gün biraz daha yükseklere taşıyan Altınyıldız İlköğretim Kurumu küçük erkek voleybol müsabakalarında il şampiyonluğu kupasını okul müzesine kaldırmanın sevincini yaşıyor.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak Voleybolda şampiyon olan öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz