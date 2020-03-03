Altınyıldızlı Krossçu Türkiye 1.si

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8. Sınıf öğrencisi Duran SÜTVEREN Türkiye Atletizm Federasyonun düzenlediği salon olimpik deneme yarışı 800 metre yarışlarında kendi yaş grubunda Türkiye 1.si, U-18 kategorisinde ise Türkiye 2.si oldu.Deneme yarışlarında Türkiye 1.si olan öğrencimiz Öncelikle hedef olarak Dünya Yıldızlar Atletizm şampiyonasında derece yaparak daha sonra ise Tokyo’da yapılacak olan olimpiyatlara katılma hedefini takip etmektedir.Azimli çalışması ve Türkiye dereceleri ile ilimizi,okulumuzu ve ülkemizi dünya şampiyonalarında ve olimpiyatlarda temsil edecek olan öğrencimize bu madalyalarla dolu yolda başarılar diliyoruz.Okulumuzu,ilimizi ve Türkiye’mizi temsil edecek öğrenciler yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Öğrencimizi, onu yetiştiren öğretmenlerimizi, öğrencimiz antrenörü Resul KÖSTEKÇİ’yi ve ailesini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.