Altınyıldızlı Genç Mucitler Ödüllendirildi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Fen Bilimleri , Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde hazırlamış oldukları projelerini sergiledikleri ‘GENÇ MUCİTLER PROJE SERGİSİ’ okulumuzda açılmıştı.Öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projelerini anlattıkları bu sergide öğrencilerimiz Tasarım ve uygulama harikası projelerinde bilimin eğlenceli yüzünü tanıyıp keyifli zaman geçirmişlerdi. Bu hafta yapılan ödül töreni ile öğrencilerimizin proje ve sergi başarılarına ödülleri verildi. Yapılan bu törende aynı zamanda bu hafta içerisinde Nevşehir 1.liği kazanan Spor Tırmanış Takımımız,Yıldız Kross takımımız,Midi Kızlar voleybol takımımız, Yıldız Erkek Masa Tenisi takımımız, Nevşehir 3.lüğü kazanan Yıldız Kız Masa tenisi takımımız ve ilk maçına galibiyetle başlayan Yıldız Erkek Futbol Takımımız tebrik edilerek, alkış aldılar.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI, Aklın ve bilimin ışığında 22 yıldır öğrencilerimizi yetiştirdik ve kurum olarak bundan sonra da yetiştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerin öğrenciler arasında heyecan yarattığını, tüm öğrencilerin bu projelere büyük bir özveri ile hazırlandığını belirtti.Öğrencilerimizin ,ülkemiz, aileleri ve öğretmenleri için övünç kaynağı olduğunu söyledi.Öğrencilerimize 'Bizim için çok kıymetli ve değerli olan sizinle övünüyor, gurur duyuyoruz. Büyüyen, yürüyen, üreten Türkiye’nin yarınlarının gerçek sahipleri olarak, araştıran, geliştiren proje ortaya koyan siz öğrencilerimize umudumuz ve güvenimiz tamdır.

Aklın ve Bilimin Işığında Yanan Meşalelerle Parlayan Binlerce Altın Yıldızız.Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projeler de emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilerimize tebrik ve teşekkür ediyoruz.