Altınyıldızlı Filenin Yıldız Sultanları Nevşehir Şampiyonu

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020 Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları Yıldız Kızlar Voleybol takımımızın geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün sona eren müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştur.

Filenin Yıldız Sultanları tebrik ediyor öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyor, Şubat 2020’de Niğde’de yapılacak olan grup turnuvalarında başarılar diliyoruz.