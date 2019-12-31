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Altınyıldızlı Filenin Yıldız Sultanları Nevşehir Şampiyonu

Nevşehir 31.12.2019, 16:37
Altınyıldızlı Filenin Yıldız Sultanları Nevşehir Şampiyonu
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019-2020  Eğitim–Öğretim Yılı okul sporları Yıldız Kızlar Voleybol takımımızın  geçtiğimiz hafta başlayan ve bugün sona eren müsabakalarda tüm maçları kazanarak NEVŞEHİR ŞAMPİYONU olmuştur.

Filenin Yıldız Sultanları tebrik ediyor öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyor, Şubat 2020’de Niğde’de yapılacak olan grup turnuvalarında başarılar diliyoruz.

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