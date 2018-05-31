Altınyıldızlı 5.Sınıflardan İngilizce Tiyatro

Nevşehir Valisi Sayın İlhami AKTAŞ ve velilerimizin yoğun katılımıyla sunulan tiyatro gösterisi bütün misafirlerimizden büyük alkış ve övgü aldı .Altınyıldız İlköğretim Kurumu 5.sınıf öğrenci ve İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan programda ‘Sindirella,Uyuyan Güzel, Çizmeli Kedi, Çirkin Ördek Yavrusu, Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses ’hikayelerinin İngilizce versiyonları seyircilerimize sergilendi.Öğrencilerimiz hem tiyatroda oynamanın keyfini yaşarken aynı zamanda İngilizceyi ANLIYORUM ve KONUŞUYORUM mesajını ilettiler.

Program sonunda Konuşma yapan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür Sayın MEHMET ERAVCI ‘Günümüzde iletişim ve ulaşımın gelişmesi başka ülkelerle olan ticari, sosyal ve kültürel yakınlaşmanın artmasına sebep olmaktadır. Bu yakınlaşmanın sonucu olarak da ortak bir dil kullanımın gerekliliği artmaktadır. İşte tam bu noktada İngilizce özellikle de dünya daki güçlü ülkelerin kullandığı bir dil olması sebebi ile önem kazanmaktadır. Bu da İngilizce ‘nin kendimiz geliştirmek adına, dünyadaki olayları ve gelişmeleri takip etmek adına ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bizde bu farkındalık ile 2014 yılında itibaren 5.sınıflarımızda İngilizce ağırlıklı ders programına başlamış ve öğrencilerimize haftada ortalama 18 saat İngilizce dersi vermekteyiz. 6,7, ve 8.sınıflarımızda ise İngilizcenin ders saat ortalaması 10 saat altına düşmemektedir.İngilizcenin yanı sıra Fransızca, İspanyolca derslerimizde alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir. Yine aynı şekide okulumuzda ders olarak ta okutulan Drama, önemli bir öğrenme yoludur. Drama aracılığıyla öğrenciler, olaylar ve durumları, bunların arasındaki neden-sonuç ilişkisini kolayca öğrenebilir. Böylece öğrencinin problem çözme yeteneği gelişir ve öğrenci kendi ayakları üzerinde durabilme becerisi kazanır. Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğundan, çocuğun işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönlerinin gelişmesine katkıda bulunur, öğrencinin sosyal gelişimini hızlandırır.Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize ingilizce ile önemli bir sanat olan dramayı birleştirip bizleri bu güzel gösteriyi hazırladıkları için teşekkür ediyorum.’dedi ve tiyatro gösterimizi izleyen misafirlerimizle beraber iftarlarını yapmak üzere okulumuz yemekhanesine geçtiler.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bizde bu güzel tiyatronun hazırlanmasında emeği geçen öğrencilerimize ,öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.