Altınyıldızlı 4.Sınıflardan Görkemli Mezuniyet

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4.sınıf öğrencileri ‘ Atalarımızdan aldığımız istiklal bayrağını yürekleri iman dolu gençlerimizle ilelebet taşıyacağımıza; şehitlerimizin, gazilerimizin ve Atatürk’ün aziz hatıralarına ve ideallerine sahip çıkacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz ‘ diyerek ilkokulu bitirmenin haklı gurunun yaşadılar.

Hayatlarının bir sayfasını acı tatlı anılarla kapatırken diğer sayfasını yeni beklenti ve umutlarla açan sevgili öğrencilerimizin hazırladığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Velilerimize programda Altınyıldız İlköğretim Kurumu Halk Oyunları ekibi gösterilerinin ardından, 2.sınıflarımızın dans gösterisi , Altınyıldız İlköğretim Kurumu jimnastik ekibi ve 3.sınıflar kaşık oyunu gösterileri sunuldu. Öğrencilerimize 4. Sınıf mezuniyet plaketleri velileri tarafından verilirken diplomaları ise sınıf öğretmenlerimiz tarafından verilmesinin ardından 4.sınıf öğrencilerimiz ‘Vatan,Millet ve Bayrak’ temalı oratoryoyu sundular.Orotoryonun ardından hep birlikte kep fırlatan öğrencilerimiz yeni öğretim yılına doğru yelken açmaya başladılar.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4.sınıflar Mezuniyet Programında 4.sınıf öğretmenleri adına konuşmayı sınıf öğretmenimiz Sayın HANDAN ÖZDEMİR yaparken , programda okulumuzu ve ilimizi temsil eden ve gittikleri yarışmalardan Türkiye Dereceleri alarak dönen öğrencilerimizin plaketleri Kurum Müdürümüz Sayın MEHMET ERAVCI ve Nevşehir Ticaret Odası Başkanı Arif PARMAKSIZ tarafından verildi.

BERKAY NURAY MATBEG VE FENBEG %1'lik dilim tam puan Türkiye 1.si

DOĞUKAN BARAN TAŞ MATBEG %1'lik dilim tam puan Türkiye 1.si

ASYA ŞENAL FENBEG %1'lik dilim tam puan Türkiye 1.si

FUAT ALTIOK FENBEG %1'lik dilim tam puan Türkiye 1.si

KEREM ARDA TOKSOY MATBEG %2'lik dilim Türkiye 2.si

AHMET TUNCER AKTAŞ MATBEG %2'lik dilim Türkiye 2.si

MERT ALİ İŞÇİTÜRK FENBEG %3'lük dilim Türkiye 3.sü

KAĞAN ŞAHBAZ FENBEG %3'lük dilim Türkiye 3.sü

ORHAN MURAT TOPRAKÇI MATBEG %3'lük dilime girerek Türkiye 3.sü olmuştur.

Nevşehir Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu Robotik Kodlama takımı(Haktan Ahmet SARIKAYA ,Halil Efe TANGÜLER,Abdüssamet ÇEVİK,Berat ÇELİK,Berat ARIK,Yavuz Selim CEYHAN,Duru IŞIKTAŞ,Hasan Kaya ATAÇ) muhteşem bir başarıya daha imza atarak Türkiye geneli düzenlenen Robotik Kodlama yarışmasında okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek takım olarak Türkiye 3.sü olmuşlardır.

Programın hazırlanmasında emeği geçen sınıf öğretmenlerimiz HÜSEYİN AKYÜREK,HANDAN ÖZDEMİR,HÜSEYİN AKYÜREK,FATMA YAĞMUROĞLU, ve ERTAN KAHVECİ , İngilizce Öğretmeni ASLIHAN AKSOY , ,Müzik Öğretmeni SEZGİ CEYLAN, Resim Öğretmeni BURAK KAYA, Beden Eğitimi Öğretmeni Rahmi Özdemir , Halk Oyunları Öğretmeni KÜBRA EKİCİ,Bilgisayar Öğretmeni CANAN YÜNCÜ,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenimiz SABRİ ELKATMIŞ’a onların yetişmesinde emeği geçen velilerimize teşekkür ediyor, ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim hayatında başarılar diliyoruz.