Altınyıldızlı 3.Sınıflardan Muhteşem Anneler Günü Programı

Dünyaya getirdiği evladını; özveri ile büyüten, iyiye, doğruya güzele yönlendirerek hayata hazırlayan, sevgi ve şefkatin tükenmez kaynağı olan annelerimizi bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 3.sınıf öğrencileri muhteşem bir programla annelerini ve diğer konukları duygulandırdı.

Program sonunda okul Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI yaptığı konuşmada programın hazırlanmasında emeği geçen sınıf öğretmenlerimiz ERTAN KAHVECİ,FATMA YAĞMUROĞLU,HANDAN ÖZDEMİR,HÜSEYİN AKYÜREK ve KEZİBAN AKYÜREK, İngilizce Öğretmeni ASLI AKSOY, ,Müzik Öğretmeni SEZGİ CEYLAN, Resim Öğretmeni BURAK KAYA, Halk Oyunları Öğretmeni KÜBRA EKİCİ,Bilgisayar Öğretmeni CANAN YÜNCÜ ‘ye teşekkür etti .Dünyanın en yüce ve kutsal sorumluluğunu sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren tüm annelerimizin ve yüreğinde evlat acısı taşıyan şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı

Öğrencilerimize hazırlamış oldukları programdan dolayı teşekkür ediyor, tüm Annelerin ANNELER GÜNÜNÜ kutluyoruz..