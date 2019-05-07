Altınyıldızlı 3.Sınıflar Da Konya’da

Bu amaç doğrultusunda Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu,3.sınıf öğrencilerine 04.05.2018 Cumartesi Konya’ya günübirlik gezi düzenlemiştir.

Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için, öğrencileri bilim ve teknolojiyle buluşturan, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandıran, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlayan Altınyıldız İlköğretim Kurumu bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasının önemine inanmış ve öğrencilerimizi Konya Bilim Merkezi ve ardından Konya Kelebekler vadisi ile buluşturmuştur.Ardından da Mevlana gezisi yapan öğrencilerimiz akşam yemeğinin ardından Nevşehir’e dönmüşlerdir

Geziye katılan veli,öğrenci ve onlara eşlik eden öğretmenlerimiz güzel hatıralarla dönmüşlerdir,kendilerine teşekkür ediyoruz.