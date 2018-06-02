Altınyıldızlı 1.Sınıflar 1.Veli Toplantılarını Yaptı

İftar öncesi yapılan toplantıda 1.sınıf öğretmenlerimiz SİBEL ÖZDİL,CUMHUR DEMİRSOY,SEMA EMİRAĞAOĞLU,İLYAZ AYDIN,NEVAL GÖNENBABA yaz tatil çalışma programı,velilere öneriler,okulumuzun genel işleyişi,sınıf dağılımları,sınıf kız erkek dengeleri, ve diğer konular hakkında bilgi aktarmışlardır.

Altınyıldız ilköğretim Kurumu olarak 2018-2019 öğretim yılı için 1.sınıflarda 5 şube 120 öğrenci hedefiyle çıktığımız bu yolda Aklın ve bilimin ışığında alanında uzman,iyi bir eğitimci,iyi bir rol model,iyi bir insan anlayışını benimseyen öğretmenlerimizle bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Altınyıldız ilköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet Eravcı iftar sonrası yaptığı açıklama da;"Aramıza yeni katılan öğrencilerimize manevi hava teneffüs ettirmek,Ramazan ayı oruç,iftar, dayanışma kardeş,arkadaş olmanın ne demek olduğunu anlatmak istediğimiz bu günde öğrencilerimizin Ramazan Ayı’nı,iftarı ve orucu güzel hatıralarla hatırlamalarını sağlamaya çalıştık.Velilerimiz bu davetimizde bir arada iftar yaparken, öğrencilerimizde ilk defa bir araya gelmenin heyecanı ve kaynaşmanın mutluluğu içindeler.Yoğun bir ilgi gösterip katılan veli ve öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor,Tüm İslam aleminin Ramazanının mübarek olmasını diliyoruz."dedi