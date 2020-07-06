Altınyıldız’ın ve Nevşehir’in Gururu Oldular

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada ‘öğrencilerimiz yıl içerisinde uluslararası, ulusal düzeyde düzenlenen TUBİTAK, MATBEG, FENBEG,OKUBEG,TALES MATEMATİK, TÜRK ZEKA VAKFI,KANGURU MATEMATİK ve BİLİM TEMELLERİ yarışmalarında üstün başarı göstererek Türkiye derecelerini elde ettiler. TÜBİTAK Araştırma Projelerinde 3 öğrencimiz , MATBEG Ulusal Matematik Yarışmasında 14 öğrencimiz,FENBEG Ulusal Fen bilimleri Yarışmasında 21 öğrencimiz, TALES Ulusal Matematik Yarışmasında 6 öğrencimiz, TÜRK ZEKA VAKFI zeka oyunları yarışmasında 3 öğrencimiz ,KANGURU Uluslararası Matematik olimpiyatlarında 12 öğrencimiz ,Uluslararası Bilim Temelleri Matematik Olimpiyatlarında 3 öğrencimiz ,OKUBEG Ulusal Okuma Becerileri sınavında 6 öğrencimiz toplamda 68 öğrencimiz 2019-2020 öğretim yılında yapılan uluslararası ve ulusal yarışmalarda aldıkları ulusal ve uluslararası derecelerle göz doldurmuşlardır.. Türkiye finallerinde ilimizi ve okulumuzu temsil edecek olan öğrencilerimizin başarısı hem bizlerin hem Nevşehir’in gururu olmuşlardır.Bizlerde Altınyıldız ailesi olarak öğrencilerimizin başarısının haklı gururunu yaşamaktayız.Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düşünme becerilerini geliştirmeyi, çevrelerini daha iyi algılayabilmelerini ve sorunlar karşısında daha nitelikli çözümler üretme yeteneklerini arttırmayı hedefleyen zeka oyunlarının katkılarıyla , düşünen ve üreten öğrencilerimizle “Bilgi Toplumu” olma yolunda emin adımlarla ilerlemekteyiz.

TÜBİTAK

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri TÜBİTAK tarafından düzenlenen 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına tamamı özgün projelerle ile müracaatlarını gerçekleştirmişlerdir. Nevşehir genelinde 9 projenin katılacağı Kayseri Bölge Sergisinin 3 projemizle 4 öğrencimiz TÜBİTAK Kayseri Bölge Sergisinde projelerini sergileyeceklerdir.

MATBEG, FENBEG, OKUBEG

Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde yenilikçilik ilkesinden ve öğrencilerin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile fen zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla Ulusal düzeyde düzenlenen MATBEG , FENBEG ve OKUBEG yarışmalarına katılmışlar

13 öğrencimiz Ulusal düzeyde düzenlenen MATBEG Matematik becerileri olimpiyatında 1 Türkiye 1.liği,1 Türkiye 2.liği,6 Türkiye 3.lüğü,3 Türkiye 4.lüğü,2 Türkiye 5.liği elde etmişlerdir.

21 öğrencimiz Ulusal düzeyde düzenlenen FENBEG Fen bilimleri becerileri olimpiyatında 3 Türkiye 1.liği, 6 Türkiye 2.liği, 5 Türkiye 3.lüğü, 2 Türkiye 4.lüğü, 5 Türkiye 5.liği elde etmişlerdir.

6 öğrencimiz Ulusal düzeyde düzenlenen OKUBEG Okuma becerileri olimpiyatında 2 Türkiye 1.liği, 1 Türkiye 2.liği, 1 Türkiye 3.lüğü, 1 Türkiye 4.lüğü, 1 Türkiye 5.liği elde etmişlerdir.

TALES MATEMATİK

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Mart ayında öğrencilerin matematik derslerinde edindikleri becerilerin ulusal düzeyde sergilenmelerini sağlamak, matematik bilgi ve seviyesini yaygınlaştırmak amacıyla Mart ayında yapılan Ulusal Tales Matematik Olimpiyatlarında

6 öğrencimiz TALES Matematik olimpiyatında Türkiye Finalisti olmuşlardır.

TÜRK ZEKA VAKFI

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri1996 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı, ODTÜ ve TÜBİTAK’ın da katkılarıyla Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenmekte olan Türkiye Zekâ Oyunları Yarışmasının,1.basamak eleme sınavı ve 2.basamak yarı final sınavlarını geçerek 3 öğrencimiz Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.

KANGURU MATEMATİK

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri aynı anda 403 sınav merkezinde, 81 ayrı şehirde, 2540 okulda, 120000 fazla öğrencinin katılımıyla yapılan Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatlarına katılmışlar

ve 13 öğrencimiz Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmışlardır.

BİLİM TEMELLERİ ULUSLARARASI MATEMATİK OLİMPİYATI

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri aynı anda 11 Ülkeden 9800 öğrencinin katılımıyla yapılan Uluslararası Bilim Temelleri Matematik Olimpiyatlarına katılmışlar ve 3 öğrencimiz Altın madalya almaya hak kazanmışlardır

İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuş ve mezun ettiği, 990 Öğrencisini Fen Lisesine, 665 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiştir. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor, alanında uzman, başarılı, tecrübeli, iyi bir rol-model, iyi bir insan anlayışında olan öğretim kadromuzla ,mükemmel fiziki ortamımızla çocuklarımıza iyi bir gelecek sunuyoruz.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.’’ İfadelerine yer verdi.