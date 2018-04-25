Altınyıldızın Minik Yıldızları 23 Nisanı Kutladı

Kreş öğretmenlerimiz Merve İnce ve Ebru Yaprak Uludağ tarafından öğrencileriyle birlikte hazırlanan muhteşem programa velilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Programda öğrencilerimiz birbirinden güzel oyunlar oynadılar, 23 Nisan ve Atatürk konulu şiirler okudular. Program sonunda kısa bir konuşma yapan Altınyıldız Anaokulu müdürü Mustafa Uçar; velilere ve izleyicilere hoş geldiniz diyerek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize de çok teşekkür etti. Öğretmenlerimiz Merve İnce ve Ebru Yaprak Uludağ ile sınıflarımızın yardımcı anneleri Gülten Yıldırım ve Demet Güler'e Anaokulu müdürü Mustafa Uçar ve zümre başkanı Şengül Kurt tarafından çiçek verildi. Okulumuz öğretmenleri tarafından da öğrencilerimize hediyeleri verilerek, program sona erdi.

Türk milletinin ve sevgili öğrencilerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.