Altınyıldız’ın Marifetli Elleri!

Kız öğrencilerimiz hamurları açarken erkek öğrencilerimiz pişirmede yardımcı oldular. Etkinlik sırasında kendi yemek kültürümüzü de öğrenen öğrencilerimiz, iş birliği, temizlik, yardımlaşmak ve paylaşmak kavramını da öğreniyorlar.

Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılan Altınyıldızlılar kendi kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, inancını, vatan, millet ve bayrak sevgisini yaşayarak pekiştiriyorlar.

Kendi elleri ile yaptıkları gözlemeleri ikindi kahvaltısında afiyetle yediler.

Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.