banner283

Son Dakika

Altınyıldız’ın Marifetli Elleri!

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri kolları sıvayarak, marifetli elleri ile gözleme yaptılar.

Nevşehir 09.03.2020, 13:30
Altınyıldız’ın Marifetli Elleri!
banner230

Kız öğrencilerimiz hamurları açarken erkek öğrencilerimiz pişirmede yardımcı oldular. Etkinlik sırasında kendi yemek kültürümüzü de öğrenen öğrencilerimiz, iş birliği, temizlik, yardımlaşmak ve paylaşmak kavramını da öğreniyorlar.

Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılan Altınyıldızlılar kendi kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, inancını, vatan, millet ve bayrak sevgisini yaşayarak pekiştiriyorlar.

Kendi elleri ile yaptıkları gözlemeleri ikindi kahvaltısında afiyetle yediler.

Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@