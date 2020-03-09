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Altınyıldız’ın Marifetli Elleri!
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri kolları sıvayarak, marifetli elleri ile gözleme yaptılar.
Nevşehir 09.03.2020, 13:30
Kız öğrencilerimiz hamurları açarken erkek öğrencilerimiz pişirmede yardımcı oldular. Etkinlik sırasında kendi yemek kültürümüzü de öğrenen öğrencilerimiz, iş birliği, temizlik, yardımlaşmak ve paylaşmak kavramını da öğreniyorlar.
Kendi elleri ile yaptıkları gözlemeleri ikindi kahvaltısında afiyetle yediler.
Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederiz.