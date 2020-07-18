Altınyıldızın LGS Şampiyonları

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencimiz KAAN CİVAN 2020 LGS’de 494,937 puan alarak NEVŞEHİR 1.si,Öğrencimiz FURKAN MING LIANG HOU 492,8912 puan alarak NEVŞEHİR 2.si olmuştur. Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS sonuçlarına göre Kitlesel başarıda da yıllardır olduğu gibi 2020 LGS’de de yine NEVŞEHİR 1.si olmuştur.

30 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

51 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

57 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

74 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 10’luk dilimde yer almışlardır.

16 Temmuz 2020 tarihinde LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri bireysel başarıda Nevşehir 1.liği ve 2.liğini kitlesel başarıda ise okul puan ortalamasıyla yine Nevşehir 1.si olmanın haklı gururunu ve mutluluğunu hem yaşadılar hem de öğretmenlerine yaşattılar.Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Nevşehir LGS 1.si KAAN CİVAN ve Nevşehir LGS 2.si FURKAN MING LIANG HOU öğretmenleri ile bir araya gelerek mutluluklarını paylaştılar.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 8.sınıflar Zümre Başkanı Ömer Köse yaptığı açıklamada LGS sınavı için çalışmalarına Ağustos ayında başlamış ve gece etütleri, konu tekrarları, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları ve ardından Kovid-19 sürecinin ise online LGS hazırlık dersleri, online soru çözüm saatleri ve haftada 30 saat yapılan online derslere öğrencilerimiz yoğun ve yorucu çalışmalarının ardından bizleri gururlandıran bir sonuç elde ettiler.Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum ‘dedi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI ‘Sınavın ismi değişse de ,başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir.’dedi ve öğrencilerimiz NEVŞEHİR LGS 1.si KAAN CİVAN ve Nevşehir LGS 2.FURKAN MING LIANG HOU’yu tebrik ederek öğrencilerimiz altın ile ödüllendirdi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.