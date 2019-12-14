Altınyıldızın Küçük Erkekleri Potada Şampiyon

Spor müsabakalarındaki başarı çıtasını elde etmiş olduğu derece,kupa ve madalyalarla her geçen gün biraz daha yükseklere taşıyan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Erkek basketbol müsabakalarında il şampiyonluğu kupasını okul müzesine kaldırmanın sevincini yaşıyor.

Basketbol takımımızın şampiyonluğunda emeği geçen öğretmenlerimize ve ter döken öğrencilerimize teşekkür eder ,grup maçlarında başarılarının devamını dileriz.