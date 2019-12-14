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Altınyıldızın Küçük Erkekleri Potada Şampiyon
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Erkek Basketbol Takımı Nevşehir'de okullar arasında yapılan müsabakalarda il şampiyonu oldu.
Nevşehir 14.12.2019, 16:38
Spor müsabakalarındaki başarı çıtasını elde etmiş olduğu derece,kupa ve madalyalarla her geçen gün biraz daha yükseklere taşıyan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Erkek basketbol müsabakalarında il şampiyonluğu kupasını okul müzesine kaldırmanın sevincini yaşıyor.
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