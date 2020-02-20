Altınyıldızın Hızına Ulaşılamıyor!

Altınyıldız’da öğrenciler ve öğretmenler, bilimsel projelerde, sporda, sanatta, kültürel etkinliklerde dünya dereceleri kazanırken, üniversite sınavlarında her yıl ilimizin en iyi derecelerini kazanıyor.

Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Liselerinde sınavlar, sosyal etkinlikleri, yarışmalar, Ulusal müsabakalara katılımlar devam ediyor.

İşte devam eden etkinliklerden bazıları;

Deneme Sınavları, Etütler, Kurslar Devam Ediyor,

Altınyıldız Liselerinde Türkiye geneli Deneme Sınavları, Etütler, Kurslar, birebir konu eksiği tamamlamaları Rehberlik Bürosunun planlamasıyla yapılmaktadır.

Genç Kızlar Basketbolda Destan Yazdık.

Konya’da devam eden Liseli Genç Kızlar Basketbol Grup maçlarında Altınyıldız Koleji grubunda ilk 2 sırayı garantileyerek Bölge derecesi için müsabakalara devam ediyor.

Nevşehir Şampiyonu lise Futbol Takımımız Türkiye şampiyonası grup maçlarında.

Liseler arası Futbol Nevşehir 1.si Altınyıldız Koleji Futbol takımı, 20-24 Şubat 2020 tarihlerinde Nevşehir’de yapılacak Türkiye şampiyonası grup maçlarına katılıyor, takımımızın hazırlıkları devam ediyor.

Bilgi Yarışmaları nefes kesiyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinde yoğun ders programları devam ederken sınıflar arası Bilgi Yarışmaları düzenleniyor.

Liseler arası Satranç İl Birinciliğine Kız ve Erkek takımlarımızla katılıyoruz.

20-21 Şubat 2020 tarihinde Genç Kız ve Erkek Satranç turnuvası yapılıyor. Liseler arası Satranç İl Birinciliğine Kız ve Erkek takımlarımızla yarışmalardayız.

Nevşehir’in en başarılı ve en kaliteli lisesi olan Altınyıldız Fen ve Anadolu Liselerinin başarıları tüm Nevşehir’in başarısıdır.

Emeği geçen herkesi kutlarız.