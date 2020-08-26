'Altınyıldızın 2020 Üniversite Sınavı Başarısı Göz Kamaştırıyor'

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala Altınyıldız Koleji öğrencilerinin de heyecanlı bekleyişi artıyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi bireysel ve toplu başarıda göz kamaştırıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli Türkiye dereceleri bekleyen ayrıca

açıklanan üniversite yerleştirme puanlarında farklı puan türlerinde Nevşehir 1.’likleri,2.’likleri ve 3.’lükleri ile pek çok dereceleri elde eden okulumuz ilk 1000’de 2 öğrenci ilk 10.000’de 12 öğrenci ve daha pek çok önemli dereceleri elde etme başarısını göstermiştir.

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin sonuçlarına göre

Nevşehir’de ilk 250 öğrencinin 49’u Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden olmuştur.

Altınyıldız toplu başarıda açık ara yine en önde yer almıştır.

İşte Türkiye dereceleri kazanarak Nevşehir’de ilk 250’ye giren

49 Altınyıldızlı şampiyonumuz,

İLAYDA NUR PEKGÖZ

EMRE BİÇKES

FATMA DUYGU DEMİRKOL

İLAYDA YAYVAN

MELİH GÜLTEKİN

ÖMER FARUK AYSİN

MEHMET ALPKAĞAN KABAN

ARDA YALÇIN

MEVLÜT EMRE GÜRSAL

İLKNUR ECE GÜVENÇ

ÖMER UMUT ACER

YUNUS EMRE AŞICI

CEBRAİL SARI

BENGÜ AYBÜKE KELEŞ

NAZLI BERYA TARTAR

ALİ BARAN YUMUŞ

PEMBE GÜL AKÇAKAYA

CELALETTİN DURSUN

ZEHRA BALKANLIOĞLU

BERK CAN

ERGÜN CEYLAN

SILA SÖNMEZ

ECEM ÖZTÜRK

ORHAN AVUNDUK

RAİF CAN KUNDURACI

ARDA KAYA

ALİME SUDE GÜLER

İREMNUR GÖVERCİN

DORUKAN KILINÇ

CANSU ŞARDAĞ

MERT MERİÇ KARABIYIK

İREM CEREN ÇAVDAR

BERK KARADUMAN

OSMAN BARAN ERSOY

GÜL BESTE ÖZDEMİR

ELA ALTUNER

UMAY ZİŞAN YILMAZ

EMRE KAAN ÖZKAN

MELİKE KARACA

RÜYA EVCİ

GÜLŞEN KOÇAK

DOLUNAY YILMAZ

BERRA AĞIR

AYŞE NUR AKDEMİR

GÖKÇEN İREM DÖNMEZ

KÜBRA SULTAN BOZKURT

BURAK OK

KÜBRA NUR AVCI

YUSUF CAN GÖKÇE

Türkiye’de ilk bin dereceye 2 öğrenci yerleştirerek Altınyıldız Fen ve

Anadolu Lisesi bu alanda da Nevşehir’in en başarılı lisesi olmuştur.

Faruk AYSİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri testinden oluşan toplam 80 sorunun tamamını doğru cevaplayarak AYT’de en başarılı öğrenciler arasında yer almıştır.

Fatma Duygu DEMİRKOL, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda Matematik 1 yanlış, Fen Bilimleri ful.

Cebrail SARI, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Biyoloji yanlış, Matematik ful.

Emre BİÇKES, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 2 Biyoloji yanlış, Matematik ful.

Mehmet Alpkağan KABAN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Matematik boş, 2 Fen Bilimleri yanlışı.

Melih GÜLTEKİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 3 Fen Bilimleri yanlışı.

2020 YKS’de öğrencilerimizin Türkiye dereceleri şu şekildedir.

Y-EA Türkiye 400.lüğü

Y-SAY Türkiye 415.liği

SAY – Türkiye 570.liği

EA Türkiye 576.lığı

Y-SAY Türkiye 934.lüğü

Y-TYT Türkiye 1090.lığı

Y-TYT Türkiye 1137.liği

SAY Türkiye 1149.liği

Y-SAY Türkiye 1220.liği

SAY Türkiye 1567.liği

Y-TYT Türkiye 1689.luğu

Y-TYT Türkiye 1908.liği

DİL - Türkiye 2952.liği

Y-SAY Türkiye 3609.luğu

Y-SAY Türkiye 4196.lığı

Y-SAY Türkiye 4441.liği

SAY Türkiye 4498.liği

SAY – Türkiye 5045.liği

SAY – Türkiye 5422.liği

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler 2020 üniversite sınavlarında

çeşitli puan dallarında Nevşehir 1.si 2.si ve 3.sü olarak Türkiye dereceleri kazandılar.

Altınyıldızlılar,

Eşit Ağırlık Nevşehir 1.si,

Fen-Matematik Nevşehir 2.si,3.sü

Yabancı Dil Nevşehir 1.si

ve daha bir çok dereceyi kazanma başarısı göstermiştir.

2020 TYT ve AYT’de Nevşehir birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri ve

onlarca Türkiye derecesi elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları muhteşem sonuçla Türkiye’nin en iyi üniversitelerini tercih edebilme başarısı gösterdi.

Şimdi ise öğrencilerimizin elde edilen bu derecelerle ‘‘KOÇ, ODTÜ, BİLKENT, HACETTEPE, BOĞAZİÇİ, İTÜ gibi üniversitelerin yanı sıra;

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinin Tıp Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri ve diğer fakültelerine yerleşme beklentisi ayrı bir heyecanı beraberinde getirmiştir.

Kısa bir süre içerisinde açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere, velilere, Nevşehir halkına ve ülkemizin geleceğine hayırlı olması temennisi ile öğrencilerimizle gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.