'Altınyıldızın 2020 Üniversite Sınavı Başarısı Göz Kamaştırıyor'
Altınyıldız Kolejinde Heyecanlı Bekleyiş.
ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kala Altınyıldız Koleji öğrencilerinin de heyecanlı bekleyişi artıyor.
Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi bireysel ve toplu başarıda göz kamaştırıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yılda çok önemli Türkiye dereceleri bekleyen ayrıca
açıklanan üniversite yerleştirme puanlarında farklı puan türlerinde Nevşehir 1.’likleri,2.’likleri ve 3.’lükleri ile pek çok dereceleri elde eden okulumuz ilk 1000’de 2 öğrenci ilk 10.000’de 12 öğrenci ve daha pek çok önemli dereceleri elde etme başarısını göstermiştir.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nin sonuçlarına göre
Nevşehir’de ilk 250 öğrencinin 49’u Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden olmuştur.
Altınyıldız toplu başarıda açık ara yine en önde yer almıştır.
İşte Türkiye dereceleri kazanarak Nevşehir’de ilk 250’ye giren
49 Altınyıldızlı şampiyonumuz,
İLAYDA NUR PEKGÖZ
EMRE BİÇKES
FATMA DUYGU DEMİRKOL
İLAYDA YAYVAN
MELİH GÜLTEKİN
ÖMER FARUK AYSİN
MEHMET ALPKAĞAN KABAN
ARDA YALÇIN
MEVLÜT EMRE GÜRSAL
İLKNUR ECE GÜVENÇ
ÖMER UMUT ACER
YUNUS EMRE AŞICI
CEBRAİL SARI
BENGÜ AYBÜKE KELEŞ
NAZLI BERYA TARTAR
ALİ BARAN YUMUŞ
PEMBE GÜL AKÇAKAYA
CELALETTİN DURSUN
ZEHRA BALKANLIOĞLU
BERK CAN
ERGÜN CEYLAN
SILA SÖNMEZ
ECEM ÖZTÜRK
ORHAN AVUNDUK
RAİF CAN KUNDURACI
ARDA KAYA
ALİME SUDE GÜLER
İREMNUR GÖVERCİN
DORUKAN KILINÇ
CANSU ŞARDAĞ
MERT MERİÇ KARABIYIK
İREM CEREN ÇAVDAR
BERK KARADUMAN
OSMAN BARAN ERSOY
GÜL BESTE ÖZDEMİR
ELA ALTUNER
UMAY ZİŞAN YILMAZ
EMRE KAAN ÖZKAN
MELİKE KARACA
GÜLŞEN KOÇAK
DOLUNAY YILMAZ
BERRA AĞIR
AYŞE NUR AKDEMİR
GÖKÇEN İREM DÖNMEZ
KÜBRA SULTAN BOZKURT
BURAK OK
KÜBRA NUR AVCI
YUSUF CAN GÖKÇE
Türkiye’de ilk bin dereceye 2 öğrenci yerleştirerek Altınyıldız Fen ve
Anadolu Lisesi bu alanda da Nevşehir’in en başarılı lisesi olmuştur.
Faruk AYSİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri testinden oluşan toplam 80 sorunun tamamını doğru cevaplayarak AYT’de en başarılı öğrenciler arasında yer almıştır.
Fatma Duygu DEMİRKOL, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda Matematik 1 yanlış, Fen Bilimleri ful.
Cebrail SARI, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Biyoloji yanlış, Matematik ful.
Emre BİÇKES, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 2 Biyoloji yanlış, Matematik ful.
Mehmet Alpkağan KABAN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Matematik boş, 2 Fen Bilimleri yanlışı.
Melih GÜLTEKİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 3 Fen Bilimleri yanlışı.
2020 YKS’de öğrencilerimizin Türkiye dereceleri şu şekildedir.
Y-EA Türkiye 400.lüğü
Y-SAY Türkiye 415.liği
SAY – Türkiye 570.liği
EA Türkiye 576.lığı
Y-SAY Türkiye 934.lüğü
Y-TYT Türkiye 1090.lığı
Y-TYT Türkiye 1137.liği
SAY Türkiye 1149.liği
Y-SAY Türkiye 1220.liği
SAY Türkiye 1567.liği
Y-TYT Türkiye 1689.luğu
Y-TYT Türkiye 1908.liği
DİL - Türkiye 2952.liği
Y-SAY Türkiye 3609.luğu
Y-SAY Türkiye 4196.lığı
Y-SAY Türkiye 4441.liği
SAY Türkiye 4498.liği
SAY – Türkiye 5045.liği
SAY – Türkiye 5422.liği
Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler 2020 üniversite sınavlarında
çeşitli puan dallarında Nevşehir 1.si 2.si ve 3.sü olarak Türkiye dereceleri kazandılar.
Altınyıldızlılar,
Eşit Ağırlık Nevşehir 1.si,
Fen-Matematik Nevşehir 2.si,3.sü
Yabancı Dil Nevşehir 1.si
ve daha bir çok dereceyi kazanma başarısı göstermiştir.
2020 TYT ve AYT’de Nevşehir birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri ve
onlarca Türkiye derecesi elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları muhteşem sonuçla Türkiye’nin en iyi üniversitelerini tercih edebilme başarısı gösterdi.
Şimdi ise öğrencilerimizin elde edilen bu derecelerle ‘‘KOÇ, ODTÜ, BİLKENT, HACETTEPE, BOĞAZİÇİ, İTÜ gibi üniversitelerin yanı sıra;
Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerdeki Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinin Tıp Fakülteleri, Hukuk Fakülteleri, Mühendislik Fakülteleri, Mimarlık Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, Eğitim Fakülteleri ve diğer fakültelerine yerleşme beklentisi ayrı bir heyecanı beraberinde getirmiştir.
Kısa bir süre içerisinde açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarının tüm öğrencilere, velilere, Nevşehir halkına ve ülkemizin geleceğine hayırlı olması temennisi ile öğrencilerimizle gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.