Altınyıldızdan Yeni Erasmus Projesi

Ulusal Ajans’ın her yıl düzenlediği ilköğretim okullarına yönelik proje destek programlarından Erasmus KA2 kapsamında hazırlanan projeler içerisinden okulumuzun bir projesi kabul edilmiştir.

CODING AWAITS FUTURE

Çağımızın dersi STEM ve KODLAMA üzerine oluşturduğumuz projemiz Türkiye, Finlandiya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ,Romanya ortaklığında oluşturulmuş olup ülkeler arası Stem ve Kodlama derslerine yönelik aktarımlar yapılacaktır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak aklı ve mantığı kullanarak doğru adımlarla işlem yürütmeyi sağlayan ve bu işlem sırasını yeni ve farklı uygulamalar geliştirerek bir üst seviyeye taşıyan, matematiksel zekâ düzeyini de geliştirmeyi sağlayan ve zekâyı ileri seviyeye yükseltebilecek bir ders olan Kodlama STEM ve Robotik derslerini öğrencilerimize 4 yıldır vermekteyiz. Kodlama, Stem ve Robotik derslerinde Öğrencilerimizin bilişsel ve sosyal gelişimleri doğrultusunda bilişim dünyasını ve teknolojisini tanımaları, öğrenmeleri ve yeni ürün ortaya çıkarmaları sağlamaktayız. Dünyadaki robot ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişim ve kullanım süreçlerini tanımalarını sağlayıp, yapay zekâya ilgi duymalarını ve hayal etmelerini sağlayacak etkinlikler de düzenlediğimiz derslerimizde, Bilişim teknolojisini; öğrenme, doğru ve faydacı kullanma, insanlığın yararına üretme bilinci kazandırmaktayız. Yaşam alanlarında “F şıkkını” aramalarını, bulmalarını kolaylaştıran bilişim teknolojileri ve yazılımlarının öğretildiği derslerimize ek olarak bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerimiz teşvik ederek bir yandan öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırırken diğer yandan ise öğrencilerimizin bu yeni nesil derslerde gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Sayın Mehmet ERAVCI projenin kabul edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek projenin hazırlanmasında emeğini esirgemeyen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz dedi.