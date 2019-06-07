Altınyıldızdan Türkiye LGS 1.si

​OKS,SBS,TEOG ve LGS ortaöğretime giriş sınavları şampiyonuAltınyıldız İlköğretim Kurumu

öğrencileri elde ettikleri LGS sonuçları ile yine Nevşehir ve Türkiye şampiyonu oldular.

Altınyıldız ilköğretim Kurumu Öğrencilerinden GÖKAY NURAY resmi olmayan sonuçlara göre soruların tamamını doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak Türkiye Şampiyonu olmuştur.Ayrıca 5 öğrencimizin 1 yanlış, 8 öğrencimizin ise 2 yanlış yaparak Türkiye’nin en iyi okullarını kazanacak puanlar alacaklardır.

LGS sınavı için çalışmalarına Ağustos ayında başlamış ve gece etütleri, konu tekrarlar, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları bu yoğun ve yorucu yolculuktan geçen öğrencilerimiz 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak resmi sonuçlarla da bu şampiyonluklarını resmileştireceklerdir.

​Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir. ​

​Mezun ettiği 887 Öğrencisini Fen Lisesine, 647 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2018-2019 LGS' den sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

​Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten aynı zamanda Türkiye’nin Örnek okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerine, öğretmenlerimize , velilerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.