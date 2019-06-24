Altınyıldızdan Teşekkür Mesajı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kurum Müdürü sayın MEHMET ERAVCI yaptığı açıklamada “2018-2019 öğretim yılında görev yapmış NEVİN HANDAN ÖZDEMİR(Sınıf Öğretmeni),SELMA SAKA (İngilizce Öğretmeni) emekliye ayrılmışlar, BURAK KAYA (Görsel Sanatlar Öğretmeni) askerlik nedeni ile , ASLIHAN AKSOY (İngilizce Öğretmeni) Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim üyeliğine geçmişler, ELİF BÜŞRA AYDIN (Rehber Öğretmeni) Nevşehir’de açmış olduğu Rehber Hizmetleri ve Danışmanlık Bürosu nedeni ile , TAMER SERDAR GÖZÜM (Sosyal Bilgiler Öğretmeni),ZEHRA UÇGÜN (Fen Bilimleri Öğretmeni) ise çeşitli sebeplerden dolayı kurumumuzdan ayrılmışlardır.Öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür plaketi yılsonu öğretmenler kurulu toplantısında takdim edilmiştir.Öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğretmenlerimize ,kurumumuza ve öğrencilerimize vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni hayatlarında sağlık ,mutluluk ve esenlikler diliyoruz.