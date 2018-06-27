Altınyıldızdan Rekor Başarı

YİNE SINAV YİNE NEVŞEHİR 1.LİĞİ YİNE ALTINYILDIZ

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı LGS’de yine muhteşem bir başarı sergileyerek okul puan ortalamasıyla Nevşehir 1.si okul olmuştur.

TEOG,OKS,SBS’de Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 60 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2017-2018 LGS sonuçlarına göre

12 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

26 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

33 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

50 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 5’lik

63 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 6’lık

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmıştır.

Yaptığı açıklamada Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI ‘Sınavın ismi değişse de ,başarının ismi yine Altınyıldız İlköğretim Kurumu olmuştur. Kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 60 Türkiye Birinciliği elde eden ve puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si ve Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten Altınyıldız İlköğretim Kurumu, sadece öğretim alanında değil sosyo-kültürel alanlardaki başarılarıyla da Türkiye’nin Örnek okulu olmaya devam etmektedir. Bu başarılarda emeği geçen öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.Mezun ettiği 666 Öğrencisini Fen Lisesine, 575 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2017-2018 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye’nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.