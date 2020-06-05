Altınyıldızdan Mükemmel Online Eğitim!

Altınyıldız Kolejinde uzaktan eğitim sistemi ile online eğitimler ara vermeden devam ediyor.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, Mart 2020'den itibaren öğrencilere, müfredata uygun olarak çeşitli uzaktan öğretim metotlarıyla destek olmaya devam etmektedir.

Öğretmenlerimizin ve diğer eğitim personelimizin büyük fedakârlıkları ile yürütülen bu uzaktan öğretim süreci 19 Haziran'a kadar okullarımızda devam edecektir.

15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yüzyüze telafi eğitimlerimiz başlayacak.

Bu zor süreci kurucularından yöneticilerine, öğretmenlerinden çalışanlarına, velilerinden öğrencilerine kadar bu dönemin kayıpsız atlatılması için uzaktan eğitimle okulu âdete eve taşıyan kurumlarımız büyük takdir toplamıştır.

Binlerce saat online dersler yaparak, videolar çekerek ve rehberlik desteği vererek öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamaktadır.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin, eğitim ve öğretim devamlılığının sağlanması amacıyla dersler onlineegitim.altinyildiz.k12.tr üzerinden yapılmaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumu Fen ve Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne kadar Üniversite sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini elde etmiş ve yıllardır Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almıştır.

Elde ettiği akademik sınav başarılarıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazandığı Türkiye ve Dünya dereceleri ile eğitimde örnek uygulamalarıyla “Türkiye’nin Örnek Okulu’’ vasfını gururla taşımaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, “aklın ve bilimin ışığında” Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmeye devam edecek.