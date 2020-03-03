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Altınyıldız’dan Masa Tenisinde 2 Kupa
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımları Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları il şampiyonasında 1 Nevşehir 1.liği ,1 Nevşehir 3.lüğü elde etmişlerdir
Nevşehir 03.03.2020, 10:57
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımları Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları il şampiyonasında 1 Nevşehir 1.liği ,1 Nevşehir 3.lüğü elde etmişlerdir
Yıldız Erkekler Masa Tenisi Takımı
Mahir KÜRKÇÜ
Refik GÖREN
Arda ŞANLIBABA
Sinan AKBABA
Sait ALTUNER’den oluşmuş ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi takımımız Nevşehir 1.si olmuştur.
Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı
Ayça ÖZMEN‘den oluşmuş ve Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımımız Nevşehir 3.sü olmuştur.
Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 26 Mart 2020’de yapılacak olan grup müsabakalarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz.