Altınyıldız’dan Masa Tenisinde 2 Kupa

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımları Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları il şampiyonasında 1 Nevşehir 1.liği ,1 Nevşehir 3.lüğü elde etmişlerdir

Yıldız Erkekler Masa Tenisi Takımı

Mahir KÜRKÇÜ

Refik GÖREN

Arda ŞANLIBABA

Sinan AKBABA

Sait ALTUNER’den oluşmuş ve Yıldız Erkekler Masa Tenisi takımımız Nevşehir 1.si olmuştur.

Yıldız Kızlar Masa Tenisi Takımı

Feyza Betül AYDAR

Ayça ÖZMEN‘den oluşmuş ve Yıldız Kızlar Masa Tenisi takımımız Nevşehir 3.sü olmuştur.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, 26 Mart 2020’de yapılacak olan grup müsabakalarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz.