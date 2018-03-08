Altınyıldız’dan Bir Türkiye Derecesi Daha

Altınyıldız ilköğretim Kurumu öğrencilerinden Gökçen YAMANGİL Balıkesir Gönen Belediyesi tarafından ,Türk edebiyatına yeni hikaye ve hikayeciler kazandırmak ve akademik yayınlara teşvik etmek amacıyla düzenlenen 29.Ömer Seyfettin Hikaye yarışmasında ''BİR ÖĞRETMENDEN DAHA FAZLASI'' isimli hikayesi ile Türkiye 3.sü olmuştur.

Prof.Dr.Osman MERT ve Yrd.Doç.Dr.Tacettin Şimşek'in jüri üyeliğini yaptığı29.Ömer Seyfettin Hikaye yarışmasının ödül töreni 10.03.2018 tarihinde Balıkesir'de yapılacak ve öğrencimiz Gökçen YAMANGİL'e Türkiye 3.lüğü hediyesi olarak 1.500 TL verilecektir.

Öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen velimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor ,başarılarının devamını diliyoruz.