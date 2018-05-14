Altınyıldızdan 4 Yeni Türkiye Derecesi

YÜZME

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Türkiye yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da yapılan 11-12 yaş ulusal gelişim projesi Türkiye Finalleri kapsamında mücadele göstermişler ve sporcularımız Yaşar TUĞRA OKŞAR ALTIN Madalya , KAAN CİVAN ise GÜMÜŞ madalya kazanmışlardır.

KOMPOZİSYON

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi ELİF AZRA KARAKOÇ Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin Türkiye geneli Ortaokullar ve Liseler arası düzenlemiş olduğu “Hayalimdeki 2053 Türkiye’si” fikir ve kompozisyon yarışmasında il 1.si,Türkiye 4.sü olup mansiyon ödülü almaya hak kazanmıştır. Öğrencimiz Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu ödül töreni için 17 Mayıs 2018 tarihinde Danışman Öğretmeni Canan YÜNCÜ ile beraber Gaziantep’e gidecektir. Ödül töreninin ardından dereceye giren öğrenciler 2 günlük şehir turu yapacaklar ve Düzenlenen ödül töreni ve şehir turundan sonra öğrencimiz Ankara’da yapılacak olan Başbakanlık,Meclis ve Külliye de düzenlenecek olan bir diğer programa katılıp Ankara şehir turuyla programı tamamlayacaklardır.

STEM-KODLAMA

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 4.sınıf öğrencilerimizden HAKTAN AHMET SARIKAYA Ankara Podium AVM de düzenlenen Türkiye geneli Çizgi İzleyen Robot Yarışmasında okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye 4.sü olup mansiyon ödülü almaya hak kazanmıştır.

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENCİLERİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA BİREYSEL VE TAKIM YARIŞMALARINDA,

12 TÜRKİYE DERECESİ,1 BALKAN DERECESİ,4 BÖLGE DERECESİ,72 İL DERECESİ ELDE ETMİŞLERDİR.ÖĞRENCİLERİMİZE VE YETİŞMELERİNDE EMEĞİ GEÇEN ÖĞRETMEN VE VELİLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYOR,BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ.