Altınyıldızdan 23 Nisan Masa Tenisi Dereceleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen masa tenisi turnuvalarında Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kızlar Masa Tenisi Takımı il 2.si olurken Küçük Erkekler Masa Tenisi Takımı il 1.si oldular. Okulda Düzenlenen Törende öğrencilerimize madalya ve kupalarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Nevşehir Valisi sayın İlhami AKTAŞ’ın koltuğuna oturan genç valimiz ,öğrencimiz Muhammed Yılmaz TURGUT verdi.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.