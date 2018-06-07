Altınyıldızdan 2 Yeni Türkiye Derecesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit Sümer ve Bahadır Kart Türkiye Okul Sporları tarafından 4-6 Haziran 2018 tarihleri arasında Samsunda düzenlenen Spor Tırmanış Minikler Türkiye Şampiyonasına katılmışlardır.Yapılan şampiyonada Öğrencilerimizden Mustafa Sacit Sümer Türkiye 1.si Bahadır Kağan Kart ise Türkiye 2.si olmuşlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri sınavda, sporda ve kültür-sanat faaliyetlerinde elde ettiği Türkiye derecelerine 2 yenisini daha ekleyerek 2017-2018 öğretim yılında (20.yılda) elde ettikleri Türkiye derecelerini sayısını 18’e yükselttiler.

Okulumuzu ,ilimizi temsil eden Öğrencimiz Mustafa Sacit SÜMER ve Bahadır KART'a , öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere ve velilerimize teşekkür ediyor,diğer şampiyonalarda öğrencilerimize başarılar diliyoruz.