Altınyıldızdan 1 Uluslararası Derece Daha

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri Mart ayında 268 sınav merkezinde, 65 ayrı şehirde, 1106 okulda, 60 Bin 323 öğrencinin katılımıyla yapılan Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatlarında 9 uluslararası derece elde etmişlerdi.5 Mayıs 2018’de düzenlenen final yarışmasında ise Öğrencilerimizden BERKAY NURAY kendi kategorisinde ilk 10 a girmeye hak kazanmıştır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu eğitimde yenilikçilik ilkesinden ve öğrencilerin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla Uluslararası düzeyde düzenlenen KANGURU matematik yarışmasına katılmış ,9 altın öğrencisi finallere kalmış ve bu 9 öğrencimizden 1 tanesi de Finallerde il 10’a girmeye hak kazanmıştır. Öğrencimizin ödülü 9 Haziran Cumartesi günü İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yapılacak tören ile verilecektir.

Finale kalan 9 öğrencimizi ve Ardından Finalleride geçip ilk 10’a giren öğrencimiz BERKAY NURAY’ı ve öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.