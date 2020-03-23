Altınyıldız’da Zümre Toplantıları

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak okulların 16-30 Mart 2020 tarihleri arasında MEB tarafından Koronavirüs’e karşı tedbir olarak ara verilmesinin ardından öğrencilerimizi evlerine çalışma programları düzenleyip göndermiştik. 1.Sınıflar Zümre Başkanı HÜSEYİN AKYÜREK,2.Sınıflar Zümre Başkanı İLYAZ AYDIN,3.Sınıflar Zümre Başkanı YEŞİM IŞIKTAŞ,4.sınıflar Zümre Başkanı LEVENT YAĞMUROĞLU ile yapılan toplantıyla da 30 Mart 2020 tarihinden sonra sürecin uzaması durumunda öğrencilerimiz için eğitimin nasıl yapılacağı konuşuldu. Millî Eğitim Bakanlığı’nın EBA sürecine ilaveten okul olarak da yapılacak online eğitim süreci ,öğrencilerimiz için hazırlanacak yeni çalışma programı, interaktif eğitim sistemimizin çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.Zümre Toplantılarımız yarın ilkokul ve ortaokul öğretmenlerimiz için ayrı ayrı yapılacak toplantılarla devam edecektir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak eğitime verilen bu ara içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde her türlü desteği vermek için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı günler diliyoruz.