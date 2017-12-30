Altınyıldızda, yeni yılda yeni başarılar hedefleniyor

Altınyıldız Koleji Müdürlüğünden;

“Altınyıldız Koleji öğrencileri genel deneme sınavlarının yanı sıra yoğun olarak yapılan ve öğrencilerimizin kendilerini daha gerçekçi olarak değerlendirebileceği on binlerce öğrencinin katıldığı Türkiye geneli sınavlarda da elde ettikleri derecelerle bizlerin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

Alanında uzman öğretmen ve rehber öğretmenler eşliğinde sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalışan öğrencilerimiz ders başarılarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle de sınava yönelik motivasyon bulmaktadır.

İyi bir eğitim almak ve Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinde eğitim görmek amacıyla öğrencilerimizin,öğretmenlerimizin ve bu sürece dâhil olan herkesin orta koyduğu çabalar Altınyıldız Koleji’nin elde ettiği başarıların temelini oluşturmaktadır.

Altınyıldız Liseleri,2017 YGS ve LYS de Nevşehir Birinciliklerini kazanarak, mezun verdiği ilk yıldan itibaren 1115 öğrencisini hayallerindeki üniversitelere yerleştirmiştir.

2018 yılı hem üniversite sınavlarında hem de sosyal, kültürel ve bilimsel alanlarda önemli başarıları hedeflediğimiz bir yıldır.

Yeni yılın öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, Türk Ulusuna ve tüm insanlığa barış, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz.

Devletlerin ve ulusların kalkınmasının, dünya üzerinde etkili olmasının en önemli unsuru kaliteli eğitimdir.

20 yıldır Nevşehir’e ve Türk Ulusuna kaliteli eğitim hedefi ile hizmet veren “Türkiye’nin Örnek Okulu” Altınyıldız Koleji’nin başarılarının devamını diliyoruz.”denmiştir.

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